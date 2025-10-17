L’École de Paris, Collection Marek Roefler, au musée de Montmartre Musée de Montmartre Paris

L’École de Paris, Collection Marek Roefler

L’exposition met en lumière toute la diversité, la puissance et l’humanité d’une génération cosmopolite d’artistes, qui contribua à l’éclosion d’une modernité plurielle, dans le quartier même où cette effervescence artistique prit racine : Montmartre, avant que Montparnasse n’en devienne le foyer. Cubisme, fauvisme, expressionnisme se côtoient, révélant la force créative qui contribua à redéfinir les codes de l’art moderne.

La sélection d’œuvres met notamment à l’honneur des figures incontournables comme Léon Indenbaum, Michel Kikoïne, Moïse Kisling, Tamara de Lempicka, Amadéo Modigliani, Chana Orloff , Chaim Soutine, Ossip Zadkine, aux côtés d’artistes souvent méconnus mais essentiels à la richesse du mouvement : Henri Epstein, Alice Halicka, Henri Hayden, Louis Marcoussis, Maurice Mendjizky, Simon Mondzain, Mela Muter, Marie Vorobieff , Eugène Zak, ou encore les sculpteurs Jozef Csaky, Boleslas Biegas, Xawery Dunikowski, Jean Lambert-Rucki et Auguste Zamoyski, Zawado.

Exposition sous le patronage de l’Ambassade de la République de

Pologne en France et de l’Institut Polonais à Paris.

Le musée de Montmartre est fier de présenter, du 17 octobre 2025 au 15 février 2026, une exposition inédite consacrée à l’École de Paris, à travers une sélection d’œuvres emblématiques

d’une importante collection privée polonaise, la

collection Marek Roefler.

Le dimanche 15 février 2026

de 10h00 à 18h00

Le vendredi 17 octobre 2025

de 10h00 à 18h00

payant Public jeunes et adultes.

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

https://museedemontmartre.fr/exposition/ecole-de-paris-collection-marek-roefler/ infos@museedemontmartre.fr