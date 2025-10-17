L’École de Paris Musée de Montmartre Jardins Renoir Paris

L’École de Paris Musée de Montmartre Jardins Renoir Paris vendredi 17 octobre 2025.

L’École de Paris

Musée de Montmartre Jardins Renoir 12 rue Cortot Paris Paris

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-02-15 18:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Le musée de Montmartre présente à l’automne 2025 une exposition inédite consacrée à l’École de Paris, à travers une sélection d’œuvres emblématiques

d’une importante collection privée polonaise, la collection Marek Roefler.

.

Musée de Montmartre Jardins Renoir 12 rue Cortot Paris 75018 Paris Île-de-France +33 1 49 25 89 39 infos@museedemontmartre.fr

English :

In autumn 2025, the Musée de Montmartre presents a brand-new exhibition devoted to the École de Paris, featuring a selection of emblematic works

from an important Polish private collection, the Marek Roefler Collection.

German :

Das Musée de Montmartre präsentiert im Herbst 2025 eine noch nie dagewesene Ausstellung über die École de Paris

die Ausstellung zeigt eine Auswahl von Werken aus einer bedeutenden polnischen Privatsammlung, der Sammlung Marek Roefler.

Italiano :

Nell’autunno del 2025, il Musée de Montmartre presenterà un’esposizione innovativa dedicata all’École de Paris, con una selezione di opere emblematiche

da un’importante collezione privata polacca, la Collezione Marek Roefler.

Espanol :

En otoño de 2025, el Museo de Montmartre presentará una exposición innovadora dedicada a la École de Paris, con una selección de obras emblemáticas

de una importante colección privada polaca, la Colección Marek Roefler.

L’événement L’École de Paris Paris a été mis à jour le 2025-09-03 par Choose Paris Region