L’école de sorcellerie Thionville mercredi 25 février 2026.
Rue du Maillet Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-25
Pendant 4 jours, petits et grands sont invités à vivre un grand jeu immersif gratuit à travers plusieurs animations réparties dans le centre
-Musée de la sorcellerie
-Bar à potions
-Course de balais
-Bar à bonbons surprises
-Chasse aux sorcières (7 énigmes à résoudre)
À chaque épreuve réussie, les apprentis sorciers remportent une étoile.
Les enfants obtenant 4 étoiles recevront une baguette magique et un diplôme.
Prêts à entrer dans l’École de la Sorcellerie ?Enfants
Rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 47 42
English :
For 4 days, young and old alike are invited to experience a free immersive game through a variety of activities spread throughout the center:
-Museum of Witchcraft
-Potions bar
-Broom race
-Surprise candy bar
-Witch hunt (7 riddles to solve)
Apprentice witches earn a star for each successful challenge.
Children with 4 stars will receive a magic wand and a diploma.
Ready to enter the School of Witchcraft?
