L’école de sorcellerie

Rue du Maillet Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Pendant 4 jours, petits et grands sont invités à vivre un grand jeu immersif gratuit à travers plusieurs animations réparties dans le centre

-Musée de la sorcellerie

-Bar à potions

-Course de balais

-Bar à bonbons surprises

-Chasse aux sorcières (7 énigmes à résoudre)

À chaque épreuve réussie, les apprentis sorciers remportent une étoile.

Les enfants obtenant 4 étoiles recevront une baguette magique et un diplôme.

Prêts à entrer dans l’École de la Sorcellerie ?Enfants

0 .

Rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 47 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 4 days, young and old alike are invited to experience a free immersive game through a variety of activities spread throughout the center:

-Museum of Witchcraft

-Potions bar

-Broom race

-Surprise candy bar

-Witch hunt (7 riddles to solve)

Apprentice witches earn a star for each successful challenge.

Children with 4 stars will receive a magic wand and a diploma.

Ready to enter the School of Witchcraft?

L’événement L’école de sorcellerie Thionville a été mis à jour le 2026-02-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME