L'école des Arts fait son cinéma La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Gratuit

2025-05-10 20:30:00

2025-05-10

L’école des Arts fait son cinéma.

Avec l’orchestre Agen Orchestra. 0 EUR.

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 45 99

English : L’école des Arts fait son cinéma

The School of the Arts makes its cinema.

German : L’école des Arts fait son cinéma

Die Schule der Künste macht ihren Film.

Italiano :

La Scuola delle Arti fa il suo cinema.

Espanol : L’école des Arts fait son cinéma

La Escuela de Artes hace su cine.

