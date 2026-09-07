L’école des Beaux-arts de Bretagne – site de Quimper, École des Beaux-Arts de Quimper, Quimper
samedi 19 septembre 2026 · École des Beaux-Arts de Quimper · Quimper
Informations pratiques
L’école des Beaux-arts de Bretagne – site de Quimper 19 et 20 septembre École des Beaux-Arts de Quimper Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite Libre et Visites Flash
Samedi et Dimanche / 10h-17h
Chaque année, les étudiants et étudiantes de 5 ème année de l’École des Beaux-arts de Bretagne – site de Quimper imaginent et animent des workshops destinés à accueillir les nouveaux arrivants en première année, en partant à la découverte de Quimper, et expérimentant différentes pratiques artistiques.
Cette restitution, animée par les étudiants, offre un regard sensible sur les premiers pas de ces jeunes artistes entre rencontre, transmission et création.
École des Beaux-Arts de Quimper EESAB 8 esplanade François Mitterrand, 29000, Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.eesab.fr/quimper/ École européenne supérieure d’art de Bretagne
Visite Libre et Visites Flash
©Ville de Quimper
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