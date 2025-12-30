L’ECOLE DES FEMMES ARTISTIC ATHEVAINS Paris

L’ECOLE DES FEMMES Début : 2026-04-28 à 20:00. Tarif : – euros.

C’est l’histoire d’une journée dans la maison d’Arnolphe, ce tuteur qui aime et veut épouser sa pupille, mais qui, pour qu’elle reste bien à lui, l’éduque dans l’ignorance et l’isole du monde extérieur…On sait que la comédie contrarie son projet et le ridiculise, mais on peut compter sur Frédérique Lazarini, qui la met en scène pour ne pas renoncer pour autant à la complexité du fait amoureux et n’en négliger, de part et d’autre, ni les abus, ni les beautés.C’est autour d’une version limpide, organique, vivante et visuelle, porteuse de modernité et subversive qu’elle souhaite réunir les spectateurs, avec la certitude que, même en alexandrins, les maximes de cette éducation sentimentale ne sont pas toujours surannées…

ARTISTIC ATHEVAINS 45.rue Richard Lenoir 75011 Paris 75