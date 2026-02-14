L’École des femmes (COMÉDIE) Théo Théâtre PARIS
L’École des femmes (COMÉDIE) Théo Théâtre PARIS samedi 14 février 2026.
Agnès, une jeune fille innocente, tombe amoureuse d’Horace, alors qu’Arnolphe l’avait élevée dans l’ignorance pour en faire une épouse soumise. Horace, par erreur, fait d’Arnolphe le confident de son amour. Celui-ci tente de faire échouer toutes les démarches de rapprochement des amoureux. À travers cette pièce, Molière pose la question de la place des femmes dans la société.
Une adaptation de la pièce de Molière en 1h10 et deux comédiens pour un débat social très actuel.
AUTEUR
Molière
COMPAGNIE
La Strada
MISE EN SCÈNE
Florence Fouéré
ARTISTES
Charlotte Jouslin, Nicolas Maffre, Noémie Zard
La célèbre comédie de Molière est prolongée au Théo Théâtre.
Du samedi 14 février 2026 au samedi 02 mai 2026 :
samedi
de 18h30 à 19h40
Fermé le samedi 18 avril 2026
payant Tout public. A partir de 8 ans.
Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/lecole-des-femmes +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
