L’École des femmes (COMÉDIE) Théo Théâtre PARIS

Agnès, une jeune fille innocente, tombe amoureuse d’Horace, alors qu’Arnolphe l’avait élevée dans l’ignorance pour en faire une épouse soumise. Horace, par erreur, fait d’Arnolphe le confident de son amour. Celui-ci tente de faire échouer toutes les démarches de rapprochement des amoureux. À travers cette pièce, Molière pose la question de la place des femmes dans la société.

Une adaptation de la pièce de Molière en 1h10 et deux comédiens pour un débat social très actuel.

AUTEUR

Molière

COMPAGNIE

La Strada

MISE EN SCÈNE

Florence Fouéré

ARTISTES

Charlotte Jouslin, Nicolas Maffre, Noémie Zard

La célèbre comédie de Molière est prolongée au Théo Théâtre.

Du samedi 14 février 2026 au samedi 02 mai 2026 :

samedi

de 18h30 à 19h40

Fermé le samedi 18 avril 2026

payant Tout public. A partir de 8 ans.

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/lecole-des-femmes +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



