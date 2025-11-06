L’ECOLE DES FEMMES – LA CARAVELLE Meaux

L’ECOLE DES FEMMES – LA CARAVELLE Meaux jeudi 6 novembre 2025.

L’ECOLE DES FEMMES Début : 2025-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : L’ECOLE DES FEMMESDistribution Compagnie VIVA De Molière Mise en scène, adaptation et scénographie Anthony Magnier Avec Eva Dumont, Victorien Robert, Mikael Fasulo Conception lumière Charly Hove Musique Mathias Castagné Costumes Mélisande de SerresArnolphe prétend qu’une femme ne peut être sage et vertueuse qu’autant qu’elle est ignorante et niaise. Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle. La jeune Agnès, qui a été élevée dans la plus grossière ignorance, se fatigue bientôt de l’isolement où on la retient. S’étant mise un jour à la fenêtre, elle aperçoit un beau jeune homme qui la salue ; elle, qui ignore jusqu’aux plus simples convenances, rend le salut qu’on lui fait et se laisse bientôt prendre au bel air et aux belles paroles du jeune Horace. On rit du supplice du pauvre Arnolphe qui finit par faire pitié, tant il est puni de son système d’éducation. La leçon que voulait donner Molière était bonne, sans doute, mais nous l’avouerons, elle est présentée sous une forme qui n’est pas sans danger, et le poète s’y permet des plaisanteries, des jeux de mots et des expressions desquels une oreille chaste peut s’alarmer avec raison.Arnolphe prétend qu’une femme ne peut être sage et vertueuse qu’autant qu’elle est ignorante et niaise.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARAVELLE 10, rue Winston Churchill 77100 Meaux 77