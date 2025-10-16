L’ECOLE DES FEMMES – PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

MAIRIE DE DIGNE LES BAINS PRÉSENTE : L’ECOLE DES FEMMESL’École des femmes est la pièce qui rendra Molière célèbre. Le dramaturge nous livre ici sa première grande comédie, pleine de cynisme et d’âpreté. C’est l’histoire d’un songe. Du songe d’un homme assoiffé de contrôler ceux qui l’entourent.Arnolphe rêve d’une femme, mais au fond, il souhaite un chien de compagnie qui de surcroît, tiendrait l’intendance de la maison. Molière mène une profonde réflexion sur la condition féminine, mêlant des scènes d’une grande cruauté à d’anthologiques moments de comédie et de farce.C’est la sixième rencontre d’Anthony Magnier avec Molière, qui nous transporte plus que jamais du burlesque au drame, et nous amène à nous questionner sur notre propre héritage. De MolièreMise en scène et scénographie : Anthony MagnierAvec Agathe Boudrières (Agnès et Georgette)Victorien Robert (Horace et Alain)Mikaël Fasulo (Arnolphe) ?Lumières : Charly HoveMusiques : Mathias CastagnéDécors : BrockCostumes : Mélisande de Serres Habilleuse : Coline PloquinOuverture des portes : 19h30

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04