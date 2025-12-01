L’Ecole des lutins Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

L’Ecole des lutins Espace Culturel du Brionnais Chauffailles dimanche 14 décembre 2025.

L’Ecole des lutins

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Théâtre musical. Spectacle familial, dès 3 ans. Durée 0h45.

Réalisé par Marion Elgé et David Granier (2 artistes titulaires de l’agrément de l’Education Nationale), « L’école des lutins » plongera petits et grands dans l’univers malicieux des Lutins !

Retrouvez les aventures de Wiki et Cognito dans un spectacle à la fois drôle et pétillant, dédié à la magie de noël ! C’est le grand jour pour Lutin’Cognito ! .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

