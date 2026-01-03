L’école des Mousquetaires

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-06 2026-10-17

Nouvelle animation en 2024 !

Les enfants découvrent le rôle des vrais mousquetaires d’antan.

Comme eux, ils s’initient à l’escrime, et découvrent les danses traditionnelles d’époque !

Un atelier pédagogique immersif et ludique pour les 4-12 ans.

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English :

New animation in 2024!

Children discover the role of the real musketeers of yesteryear.

Like them, they learn about fencing, and discover the traditional dances of the period!

An immersive, fun educational workshop for ages 4-12.

