L’école des sorciers Kergroadès Brélès

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère
Début : 2025-10-29 15:30:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
2025-10-29
Prenez place sur les bancs de l’école des sorciers et laissez vous guider par Professeur Guillaume. Émerveillement et tours en tout genre au programme. .
Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
