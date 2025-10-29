L’école des sorciers Kergroadès Brélès

L'école des sorciers

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès

mercredi 29 octobre 2025

L’école des sorciers

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère

Début : 2025-10-29 15:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

Prenez place sur les bancs de l’école des sorciers et laissez vous guider par Professeur Guillaume. Émerveillement et tours en tout genre au programme. .

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

