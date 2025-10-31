L’Ecole des Sorciers ouvre ses portes Centre Social culturel et sportif Effervescentre Roullet-Saint-Estèphe

L’Ecole des Sorciers ouvre ses portes Centre Social culturel et sportif Effervescentre Roullet-Saint-Estèphe vendredi 31 octobre 2025.

L’Ecole des Sorciers ouvre ses portes

Centre Social culturel et sportif Effervescentre 3 route du Sergent Sourbé Roullet-Saint-Estèphe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 13:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’École des Sorciers ouvre ses portes pour un après-midi plein d’aventures création de baguette magique, cours de potion, initiation et match de Quidditch ainsi que sortilèges, quiz et grand goûter.

.

Centre Social culturel et sportif Effervescentre 3 route du Sergent Sourbé Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 84 38 contact@effervescentre.fr

English :

The Wizarding School opens its doors for an afternoon full of adventure: wand creation, potion lessons, Quidditch initiation and match, as well as spells, quizzes and a big tea party.

German :

Die Zaubererschule öffnet ihre Türen für einen Nachmittag voller Abenteuer: Zauberstabbasteln, Trankunterricht, Quidditch, Zaubersprüche, Quiz und ein großer Snack.

Italiano :

La Scuola per Maghi apre le sue porte per un pomeriggio pieno di avventure: creazione di bacchette, lezioni di pozioni, iniziazione e partita di Quidditch, incantesimi, quiz e un grande tè.

Espanol :

La Escuela de Magia abre sus puertas para una tarde llena de aventuras: fabricación de varitas, clases de pociones, iniciación y partido de Quidditch, hechizos, concursos y una gran fiesta del té.

L’événement L’Ecole des Sorciers ouvre ses portes Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême