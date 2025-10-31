L’Ecole des Sorciers ouvre ses portes Centre Social culturel et sportif Effervescentre Roullet-Saint-Estèphe
L’Ecole des Sorciers ouvre ses portes Centre Social culturel et sportif Effervescentre Roullet-Saint-Estèphe vendredi 31 octobre 2025.
L’Ecole des Sorciers ouvre ses portes
Centre Social culturel et sportif Effervescentre 3 route du Sergent Sourbé Roullet-Saint-Estèphe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 13:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’École des Sorciers ouvre ses portes pour un après-midi plein d’aventures création de baguette magique, cours de potion, initiation et match de Quidditch ainsi que sortilèges, quiz et grand goûter.
.
Centre Social culturel et sportif Effervescentre 3 route du Sergent Sourbé Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 84 38 contact@effervescentre.fr
English :
The Wizarding School opens its doors for an afternoon full of adventure: wand creation, potion lessons, Quidditch initiation and match, as well as spells, quizzes and a big tea party.
German :
Die Zaubererschule öffnet ihre Türen für einen Nachmittag voller Abenteuer: Zauberstabbasteln, Trankunterricht, Quidditch, Zaubersprüche, Quiz und ein großer Snack.
Italiano :
La Scuola per Maghi apre le sue porte per un pomeriggio pieno di avventure: creazione di bacchette, lezioni di pozioni, iniziazione e partita di Quidditch, incantesimi, quiz e un grande tè.
Espanol :
La Escuela de Magia abre sus puertas para una tarde llena de aventuras: fabricación de varitas, clases de pociones, iniciación y partido de Quidditch, hechizos, concursos y una gran fiesta del té.
L’événement L’Ecole des Sorciers ouvre ses portes Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême