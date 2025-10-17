L’École du luth du Grand Siècle & son influence en Allemagne Festival de Lanvellec Prat

Église Saint-Pierre Prat Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Au XVIIe siècle, c’est en France que le luth trouve sa terre d’élection. L’école française de luth est réputée pour son raffinement et ses subtilités techniques. Mais le roi des instruments et l’instrument des rois sera détrôné par le théorbe puis le clavecin. C’est en Allemagne qu’il va poursuivre un temps son histoire avant de s’éteindre. Le luthiste André Henrich retrace cette période avec une sensibilité qui restitue à cette musique toute sa poésie. Son récital fera revivre les plus brillants joueurs de luth, les Gaultier, Dufaut, Gallot mais aussi Reusner, Bittner et Weiss. .

Église Saint-Pierre Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72

