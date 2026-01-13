L’école du spectateur Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

L’école du spectateur

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Théâtre et musique par Pierre Frantz Tout public.

Au cœur d’un Paris qui fleure bon les clubs de jazz, nos personnages traversent le passé du début des années 50 à la fin des années 60, de la rive droite à la rive gauche, de la fête du Bimillénaire aux premiers pas sur la lune.

Madeleine pleure son amour perdu, Louis se bat pour vivre de son art, Nicole et Brigitte découvrent Paris et ses possibles, etc. Tous se croisent parfois sans se voir, se rencontrent, se heurtent, s’amusent… .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’école du spectateur

L’événement L’école du spectateur Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-01-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)