L’école Estienne à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris vendredi 10 avril 2026.
Les étudiant.e.s de 3e année de l’école Estienne proposent une performance vidéo autour des collections de la bibliothèque !
Lectures de textes policiers, performances musicales et conceptions vidéos seront le fil rouge de cette soirée de restitution de leurs travaux.
Avec la participation du conservatoire municiapl Gabriel Fauré (5e arrdt)
Les étudiant.e.s de l’école Estienne s’emparent des collections de la BiLiPo !
Le vendredi 10 avril 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris
+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/
