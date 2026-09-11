L’école fête ses 100 ans!, Ecole alexis Delannoy, Le Maisnil
dimanche 20 septembre 2026 · Ecole alexis Delannoy · Le Maisnil
Informations pratiques
L’école fête ses 100 ans! Dimanche 20 septembre, 10h00 Ecole alexis Delannoy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Une journée festive organisée en l’honneur des 100 ans de notre école et de tous les élèves et enseignants qui l’ont fréquentée depuis la première rentrée en 1926 !
Au programme de cette journée :
10h00 : Arrivée de l’institutrice en calèche
de 10h15 17h00 : Ouverture du parcours, exposition, jeux anciens et puzzle, promenades en calèche…
à 10h30, 11h30 et 14h30 : Ateliers de calligraphie ancienne
12h00 : Restauration sur place – Buvette de l’APE
15h00 : Inauguration officielle de la cour nature, cachette de la capsule temporelle des enfants
15h30 : Photo-souvenir aérienne dans le Parc des Saules
17h00 : Dernier départ en calèche en cortège dans le village
Ecole alexis Delannoy 15 rue de l’Eglise 59134 le maisnil Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France
Une journée festive organisée en l’honneur des 100 ans de notre école et de tous les élèves et enseignants qui l’ont fréquentée depuis la première rentrée en 1926 !
©mairiedelemaisnil
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