L’école fête ses 100 ans!, Ecole alexis Delannoy, Le Maisnil

Informations pratiques

L’école fête ses 100 ans! Dimanche 20 septembre, 10h00 Ecole alexis Delannoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une journée festive organisée en l’honneur des 100 ans de notre école et de tous les élèves et enseignants qui l’ont fréquentée depuis la première rentrée en 1926 !

Au programme de cette journée :

10h00 : Arrivée de l’institutrice en calèche

de 10h15 17h00 : Ouverture du parcours, exposition, jeux anciens et puzzle, promenades en calèche…

à 10h30, 11h30 et 14h30 : Ateliers de calligraphie ancienne

12h00 : Restauration sur place – Buvette de l’APE

15h00 : Inauguration officielle de la cour nature, cachette de la capsule temporelle des enfants

15h30 : Photo-souvenir aérienne dans le Parc des Saules

17h00 : Dernier départ en calèche en cortège dans le village

Ecole alexis Delannoy 15 rue de l’Eglise 59134 le maisnil Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France

Une journée festive organisée en l’honneur des 100 ans de notre école et de tous les élèves et enseignants qui l’ont fréquentée depuis la première rentrée en 1926 !

©mairiedelemaisnil