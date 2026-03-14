L’école forestière fête la forêt 2ème édition Meymac
L’école forestière fête la forêt 2ème édition Meymac samedi 21 mars 2026.
L’école forestière fête la forêt 2ème édition
Rue de l’École Forestière Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’école forestière fête la forêt, 2ème édition: la forêt de demain innovera, s’adaptera, partagera, construira, préservera
Parcours professionnels et grand public, animations, démonstrations, conférences, pitchs et restauration
Entrée gratuite .
Rue de l’École Forestière Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 09 09 legta.meymac@educagri.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’école forestière fête la forêt 2ème édition
L’événement L’école forestière fête la forêt 2ème édition Meymac a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze