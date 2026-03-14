L’école forestière fête la forêt 2ème édition

Rue de l’École Forestière Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’école forestière fête la forêt, 2ème édition: la forêt de demain innovera, s’adaptera, partagera, construira, préservera

Parcours professionnels et grand public, animations, démonstrations, conférences, pitchs et restauration

Entrée gratuite .

Rue de l’École Forestière Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 09 09 legta.meymac@educagri.fr

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English : L’école forestière fête la forêt 2ème édition

L’événement L’école forestière fête la forêt 2ème édition Meymac a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze