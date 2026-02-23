L’école nous apprend-elle à devenir millionnaire ? Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 27 mars, 10h30 Ille-et-Vilaine

Soyons CA$H : on n’a pas tous.tes les mêmes chances au départ !

Aux côtés d’**Annabelle Allouch**, sociologue et autrice de _Mérite_ (ed. Anamosa), de **Dylan Ayissi**, fondateur de l’association **Une voie pour tous** et auteur de _La Revanche des pros_ (ed. de L’Observatoire), nous vous proposons d’explorer les rapports à l’argent, les représentations de la réussite et les promesses de la méritocratie. Comment se construisent nos aspirations ? Comment les inégalités structurent-elles les parcours de vie dès le plus jeune âge ? Comment participent-elles à façonner nos trajectoires professionnelles ?

Imaginée par des lycéennes et lycéens en 1ère professionnelle, la rencontre sera portée sur scène par un groupe d’étudiant.es issus de **Sciences Po Rennes** et de l’**Institut** **Agro Rennes-Angers** qui a été accompagné par des journalistes du média **Les 3 Ours**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T12:00:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

