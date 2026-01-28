L’école Romantique Conservatoire Municipal Darius Milhaud Paris

Le récital de musique de chambre est dévolu à la période romantique si riche en inspiration. Les artistes et compositeurs expriment tous les sentiments et ressentis qu’évoquent alors la nature et l’humanisme.

Œuvres de Frédéric Chopin, Elfrida Andrée (compositrice suédoise), Johannes Brahms

Violon : Haïk Davtian, Morgane Dupuy et Louis Ruellan*, alto : Sabine Delille et Isaure Baal*, violoncelle : Clémence Baillot d’Estivaux et Mathilde Helmer*, piano : Damien Luce (* élèves de 3e cycle)

Dans le cadre de la semaine des cordes frottées du 16 au 21 février 2026. Concert de musique classique – durée 1heure.

Le vendredi 20 février 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Sous réserve de places disponibles, il vous appartient de réserver sur le lien ci-dessous :

Tout public.

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse vandal 75014 Paris



