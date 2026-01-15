L’Écologie des relations La Forêt amante de la mer Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

L’Écologie des relations La Forêt amante de la mer

Du 06/02 au 15/11/2026 tous les jours à 18h. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

À travers un dialogue inédit d’œuvres d’artistes japonais de différentes générations, L’Écologie des relations La Forêt amante de la mer rend palpable les liens affectifs, écologiques ou mémoriels qui nous unissent à nos milieux de vie.

Prenant comme point de départ la triple catastrophe du 11 mars ayant frappé le nord-est du Japon en 2011 — un événement aux conséquences multiples, d’ordre intime, social ou environnemental, l’exposition présente des œuvres apparues dans les années dites post-Fukushima au contact de pratiques imprégnées par l’histoire et la modernisation rapide du Japon dans les années 1970. Par cette mise en regard déployée dans une scénographie non sans écho avec l’architecture du FRAC de Kengo Kuma, il s’agit ainsi de montrer comment les événements du 11 mars et les œuvres qui en ont émanées, relaient quelque chose de celles issues de la seconde moitié du XXe siècle au Japon.



En faisant face, bel et bien, à des écosystèmes qui se font et défont, les artistes présentés dans cette exposition ont ainsi en commun d’élaborer des œuvres aventureuses, aussi denses de collaborations que de conflits, et de ne pas baisser les yeux sur l’importance de ces relations qui nous relient tant au vivant qu’entre nous. Autrement dit, des artistes ayant fait le choix — tel que le souligne le sous-titre de l’exposition, La Forêt amante de la mer , emprunté à la fable écologique de Shigeatsu Hatakeyama — d’une certaine écologie des relations.



Une programmation culturelle accompagnera l’exposition L’Écologie des relations La Forêt amante de la mer au Frac Sud.



La société des soupirants de la forêt des huîtres.



Un projet musical imaginé par Yama Yuki & Gregory Taniguchi-Ambos en dialogue avec l’exposition. .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 91 27 55 accueil@fracsud.org

English :

Through an unprecedented dialogue of works by Japanese artists of different generations, The Ecology of Relations? La Forêt amante de la mer makes tangible the emotional, ecological and memorial ties that bind us to our living environments.

