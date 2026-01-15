L’écologie des relations, la forêt amante de la mer Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

L’écologie des relations, la forêt amante de la mer

Du 07/02 au 15/11/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 19h. Le dimanche de 14h à 18h.

Vernissage vendredi 6 février 2026 de 18h à 22h



du mardi au samedi de 12h à 19h et le dimanche de 14h à 18h. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-07

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-02-07

L’exposition L’Écologie des relations, la forêt amante de la mer , vient prolonger le premier volet d’une exposition organisée à La Maison de la culture du Japon du 30 avril au 26 juillet 2025 à Paris.

A travers un dialogue inédit d’œuvres d’artistes japonais de différentes générations, L’Ecologie des relations La Forêt amante de la mer rend palpable les liens affectifs, écologiques ou mémoriels qui nous unissent à nos milieux de vie — ces liens invisibles devenus à la fois précaires et précieux, à mesure que nos modes de vie contemporains ont entrainé avec eux nombre de troubles environnementaux.





Prenant comme point de départ la triple catastrophe du 11 mars ayant frappé le nord-est du Japon en 2011 — un événement aux conséquences multiples, d’ordre intime, social ou environnemental, l’exposition présente des œuvres apparues dans les années dites post-Fukushima au contact de pratiques imprégnées par l’histoire et la modernisation rapide du Japon dans les années 1970.





Par cette mise en regard déployée dans une scénographie non sans écho avec l’architecture du FRAC de Kengo Kuma, il s’agit ainsi de montrer comment les événements du 11 mars et les œuvres qui en ont émanées, relaient quelque chose de celles issues de la seconde moitié du XXe siècle au Japon.





Avec les œuvres de Keita Mori, Yoko Ono, Lieko Shiga, Mieko Shiomi, Atsuko Tanaka, Hideki Umezawa, Chikako Yamashiro, Shingo Yoshida, Gōzō Yoshimasu, Hiroshi Yoshimura.





Commissaire de l’exposition Elodie Royer.

Avec le soutien de la Japan Foundation et de la Maison de la culture du Japon à Paris. .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The exhibition L?Écologie des relations, la forêt amante de la mer ( The Ecology of Relationships, the forest and the sea as lovers ) follows on from the first part of an exhibition organized at La Maison de la culture du Japon in Paris from April 30 to July 26, 2025.

L’événement L’écologie des relations, la forêt amante de la mer Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille