L’écologie doit-elle être féministe ? Café des Champs Libres Rennes
L’écologie doit-elle être féministe ? Café des Champs Libres Rennes mercredi 8 avril 2026.
L’écologie doit-elle être féministe ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 8 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Approche nouvelle de l’écologie, l’écoféminisme cherche notamment à mettre au jour le lien entre domination de la nature et domination de la femme.
Est-ce une manière féconde d’aborder l’écologie? Qu’est-ce que cela change de ne plus se donner pour but de protéger la nature mais de la libérer?
Animé par les professeurs de philosophie Gwendal Parmentier et Maude Robert.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-08T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-08T19:30:00.000+02:00
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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine