L’Écomusée d’Alsace fête Noël Ecomusée d’Alsace Ungersheim

L’Écomusée d’Alsace fête Noël 6 décembre 2025 – 4 janvier 2026 Ecomusée d’Alsace Haut-Rhin

Adulte (18 ans et plus) 16,50 €

Enfant (4 -17 ans) 11 €

Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit

Du 6 décembre au 4 janvier, découvrez les traditions de Noël dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. Aventurez-vous à l’Écomusée d’Alsace où la beauté des maisons vous plonge dans les coutumes alsaciennes d’antan. Participez aux nombreuses animations quotidiennes, faites un tour en tracteur, goûtez aux fameux « bredeles » alsaciens, rencontrez les personnages emblématiques de l’hiver… Et ressentez la magie et la chaleur d’un Noël authentique.

Du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026 – De 10h à 17h | Fermé les 8, 15, 22, 24, 29 et 31 décembre 2025.

Ecomusée d'Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 44 74 https://www.ecomusee.alsace/fr/ Plus grand musée à ciel ouvert de France, l'Écomusée d'Alsace s'organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s'inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

Vivez un Noël authentique à l’Écomusée d’Alsace Noël Alsace

Vincent Schneider