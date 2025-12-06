L’Écomusée d’Alsace fête Noël Ungersheim

L’Écomusée d’Alsace fête Noël

Vivez un Noël authentique à l’Écomusée d’Alsace, découvrez les traditions de Noël dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. Participez aux nombreuses animations quotidiennes, faites un tour en tracteur, goûtez aux fameux bredeles alsaciens, rencontrez les personnages emblématiques de l’hiver… Et ressentez la magie et la chaleur d’un Noël authentique.

Du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026, découvrez les traditions de Noël dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. Aventurez-vous à l’Écomusée d’Alsace où la beauté des maisons vous plonge dans les coutumes alsaciennes d’antan. Participez aux nombreuses animations quotidiennes, faites un tour en tracteur, goûtez aux fameux bredeles alsaciens, rencontrez les personnages emblématiques de l’hiver… Et ressentez la magie et la chaleur d’un Noël authentique.

Le musée sera fermé les lundis ainsi que les 24 et 31 décembre 2025. .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

English :

Experience an authentic Christmas at the Écomusée d’Alsace, discovering Christmas traditions in France’s largest open-air museum. Take part in the many daily activities, go for a tractor ride, taste the famous Alsatian bredeles , meet the emblematic characters of winter? And feel the magic and warmth of an authentic Christmas.

German :

Erleben Sie ein authentisches Weihnachtsfest im Écomusée d’Alsace und entdecken Sie die Weihnachtstraditionen im größten Freilichtmuseum Frankreichs. Nehmen Sie an den zahlreichen täglichen Veranstaltungen teil, machen Sie eine Traktorfahrt, probieren Sie die berühmten elsässischen Bredeles , treffen Sie die typischen Figuren des Winters? Erleben Sie den Zauber und die Wärme eines authentischen Weihnachtsfestes.

Italiano :

Vivete un Natale autentico all’Écomusée d’Alsace e scoprite le tradizioni natalizie nel più grande museo all’aperto della Francia. Partecipate alle numerose attività quotidiane, fate un giro in trattore, assaggiate le famose bredeles alsaziane, incontrate i personaggi emblematici dell’inverno? E sentire la magia e il calore di un Natale autentico.

Espanol :

Viva una auténtica Navidad en la Écomusée d’Alsace y descubra las tradiciones navideñas en el mayor museo al aire libre de Francia. Participe en las numerosas actividades diarias, dé un paseo en tractor, deguste los famosos bredeles alsacianos, conozca a los personajes emblemáticos del invierno? Y sienta la magia y el calor de una auténtica Navidad.

