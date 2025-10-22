L’écomusée du cheminot veynois est ouvert durant les vacances ! Veynes

L’écomusée du cheminot veynois est ouvert durant les vacances !

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Vendredi 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-22

L’écomusée est ouvert du mercredi au samedi, de 14 h à 18 h

Fermé le 1er novembre.

Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 58 98 32 d.faure@ccbd.fr

English :

The Ecomuseum is open from Wednesday to Saturday, 2 pm to 6 pm

Closed on November 1st.

German :

Das Ecomusée ist von Mittwoch bis Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Am 1. November geschlossen.

Italiano :

L’Ecomuseo è aperto dal mercoledì al sabato, dalle 14.00 alle 18.00

Chiuso il 1° novembre.

Espanol :

El Ecomuseo abre de miércoles a sábado, de 14:00 a 18:00 horas

Cerrado el 1 de noviembre.

