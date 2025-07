L’Ecomusée fête la science et met les femmes du territoire à l’honneur. Saulgé

L’Ecomusée fête la science et met les femmes du territoire à l’honneur. Saulgé dimanche 5 octobre 2025.

L’Ecomusée fête la science et met les femmes du territoire à l’honneur.

Lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Ce 5 octobre après-midi, dans le cadre de la fête de la science, l’Écomusée vous propose des temps d’échanges et atelier sur le site de Juillé à Saulgé.

14H30 Nous vous attendons pour participer à un temps d’échange autour du thème de la place des femmes dans les entreprises locales du Sud Vienne

Des témoignages de femmes qui travaillent à la SFEL, Séché Environnement, EDF Civaux. Témoignages, échanges, etc

15H30 visite du verger conservatoire et pour les enfants ou familles animation autour de la “vie d’une goutte d’eau” l’étang de Juillé

17h pot de l’amitié à base de produits locaux .

Lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32

English : L’Ecomusée fête la science et met les femmes du territoire à l’honneur.

German : L’Ecomusée fête la science et met les femmes du territoire à l’honneur.

Italiano :

Espanol : L’Ecomusée fête la science et met les femmes du territoire à l’honneur.

L’événement L’Ecomusée fête la science et met les femmes du territoire à l’honneur. Saulgé a été mis à jour le 2025-07-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne