L’écomusée s’anime Écomusée Ker Dreger Plouigneau

L’écomusée s’anime

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-17 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-27

Au programme démarrage des tracteurs, démonstration de saboterie… Sans oublier une foule d’anecdotes sur la vie agricole !

Animé par les Amis de l’Écomusée. .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

