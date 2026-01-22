L’écomusée s’anime Écomusée Ker Dreger Plouigneau
L'écomusée s'anime Écomusée Ker Dreger Plouigneau mardi 17 février 2026.
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
2026-02-17 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-27
Au programme démarrage des tracteurs, démonstration de saboterie… Sans oublier une foule d’anecdotes sur la vie agricole !
Animé par les Amis de l’Écomusée. .
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
