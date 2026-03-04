Leçon d’architecture : « Et si l’esquisse m’était contée … » – Pascale Minier, Institut Municipal, Angers

Leçon d’architecture : « Et si l’esquisse m’était contée … » – Pascale Minier Vendredi 20 mars, 18h30 Institut Municipal Maine-et-Loire

Entrée libre, sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Le Vendredi 20 mars, à 18h30 , nous vous invitons à participer à la quatrième leçon d’architecture de la saison 2025-2026 sur la thématique: « Architecture et patrimoine : transmission et adaptation ».

L’association A3A vous donne rendez-vous en compagnie de Pascale Minier, Architecte, pour échanger sur le rôle de l’esquisse dans le projet architectural :

» Normes, règlementations, gestion, performance, rentabilité, … La prégnance de ses injonctions n’éloigne-t-elle pas les architectes de l’essence même leur métier ?

Comprendre la genèse d’un projet permet de renouer avec le sens et transcrire des intentions singulières.

Celui-ci s’origine dans la compréhension de l’environnement dans lequel nous nous inscrivons, les courants qui animent la société, mais plus encore, comme le déclare Albert Jacquard dans ses cours d’humanistique, « dans les liens que nous tissons avec les autres ». Il n’y a pas de projet sans placer l’autre au centre de la réflexion, de la conception. »

Je propose de revenir à l’origine de notre métier, l’esquisse qui s’élabore d’impressions en surimpressions. Où le geste se fait l’écho de la pensée et figure un « condensé » d’intentions.

L’architecture est l’une des disciplines les plus puissantes, des plus incarnées, parce qu’elle contient la mémoire, les émotions, la subjectivité et le temps. «

Pascale Minier – Architecte

Entrée Libre sans inscription

Adresse : 6 rue Émile Bordier 49100 Angers (Institut Municipal )

Institut Municipal 6 rue Emile Bordier 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’association A3A vous donne rendez-vous en compagnie de Pascale Minier, Architecte, pour échanger sur le rôle de l’esquisse dans le projet architectural. Angers Conférence

Pascale Minier