Leçon impertinente de Zou Compagnie Le Thyase Plainoiseau vendredi 27 mars 2026.
Plainoiseau Jura
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Qu’est-ce que les leçons impertinentes ?
A travers une série de leçons, les comédiennes Maëlle Mays & Lua Dawn nous embarquent dans une véritable ode à l’amour (avec un grand A) qui aurait percuté le mur de la réalité de nos relations amoureuses, du rapport à notre corps et à celui des autres, de la norme étriquée et du politiquement correct.
Chaque année, le Colombier des arts programme une nouvelle leçon… Cette fois-ci, quel sujet partagerons-nous avec Zou ?
A partir de 12 ans
Places limitées, réservation conseillée. .
Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 68 54 25 contact@lecolombierdesarts.fr
Leçon impertinente de Zou Compagnie Le Thyase
