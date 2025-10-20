Leçon impertinente de Zou Compagnie Le Thyase Plainoiseau

Leçon impertinente de Zou Compagnie Le Thyase

Plainoiseau Jura

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Qu’est-ce que les leçons impertinentes ?

A travers une série de leçons, les comédiennes Maëlle Mays & Lua Dawn nous embarquent dans une véritable ode à l’amour (avec un grand A) qui aurait percuté le mur de la réalité de nos relations amoureuses, du rapport à notre corps et à celui des autres, de la norme étriquée et du politiquement correct.

Chaque année, le Colombier des arts programme une nouvelle leçon… Cette fois-ci, quel sujet partagerons-nous avec Zou ?

A partir de 12 ans

Places limitées, réservation conseillée. .

Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 68 54 25 contact@lecolombierdesarts.fr

Leçon impertinente de Zou Compagnie Le Thyase

