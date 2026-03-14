Leçon inaugurale du festival Atlantide par Laurent Mauvignier : Je est un nous Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

La 14e édition d’Atlantide, festival de littératures – Monde à Nantes (du 19 au 22 mars 2026 au Lieu Unique et dans la ville) s’ouvre avec une leçon inaugurale intitulé « Je est un nous », donnée par Laurent Mauvignier, Prix Goncourt 2025 pour son livre « La maison vide ».L’auteur prévoit d’évoquer la place du collectif dans la fiction d’un point de vue esthétique et politique. dans le Grand atelier, au Lieu Unique

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.atlantide-festival.org/agenda/lecon-inaugurale-par-laurent-mauvignier-je-est-un-nous/



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