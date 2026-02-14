L’économie pour les moldus, Bibliothèque de thoard, Thoard

L’économie pour les moldus Samedi 28 mars, 18h00 Bibliothèque de thoard Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:30:00+01:00

Dans cette conférence gesticulée pleine d’humour et de magie , Bérengère Rita (major de l’agrégation d’économie gestion) rend l’économie accessible et captivante, même pour ceux qui en sont habituellement éloignés.

Partant du constat que l’économie régit nos vies mais reste souvent obscure, elle décompose concepts et enjeux à travers anecdotes, exemples concrets et tours de magie.

Bibliothèque de thoard 4 rue du col 04380 Thoard Thoard 04380 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

