L’économie sociale et solidaire en France MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 11 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

2 € / 4 €

Conférence HISTOIRE DE SAVOIR par Afif DAHER, Maitre de Conférences en Droit

Malgré son poids réel dans l’économie française et la création d’emplois, l’économie sociale et solidaire (ESS) est souvent méconnue.

C’est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé.

Elle rassemble les activités économiques qui cherchent à conjuguer la primauté de la personne, une gouvernance démocratique, une lucrativité limitée, une réponse aux besoins sociaux et sociétaux en vue de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir le développement durable, la transition énergétique, la promotion culturelle et la solidarité internationale. L’ESS fait face aujourd’hui à des défis majeurs et à des évolutions indispensables au regard de la diversité des secteurs dans lesquels elle opère. Cette conférence s’attachera à en éclairer les spécificités et les enjeux pour demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T16:30:00.000+01:00

https://mjcpace.com/agenda/economie-sociale-et-solidaire/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine