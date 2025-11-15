Leçons de pâtisserie, mode d’emploi!

5 Rue de l’Ouillette Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-13

Vous débutez ou vous aimeriez découvrir de nouvelles saveurs?

Leçons de Pâtisserie Réinventons la gourmandise !

Envie de (re)découvrir la pâtisserie autrement ?

Participez à un atelier convivial où le plaisir rime avec équilibre !

Guidé(e) par Édeline RENE, pâtissière diplômée, vous apprendrez à créer des desserts savoureux et sains, en explorant des ingrédients alternatifs et des techniques simples à reproduire chez vous.

Une expérience gourmande pour éveiller votre créativité, vous faire plaisir et vous régaler sans culpabilité.

Tarif 12 € personne Paiement à la réservation

Réservation obligatoire 06 98 45 65 63

Un moment de partage, de douceur et de découverte vous attend. .

5 Rue de l’Ouillette Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 45 65 63

English :

Are you just starting out or would you like to discover new flavours?

German :

Sie sind Anfänger oder möchten neue Geschmacksrichtungen entdecken?

Italiano :

Siete alle prime armi o volete scoprire nuovi sapori?

Espanol :

¿Está empezando o quiere descubrir nuevos sabores?

L’événement Leçons de pâtisserie, mode d’emploi! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin