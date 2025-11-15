Leçons de pâtisserie, mode d’emploi! Fontenay-le-Comte
Leçons de pâtisserie, mode d’emploi! Fontenay-le-Comte samedi 15 novembre 2025.
Leçons de pâtisserie, mode d’emploi!
5 Rue de l’Ouillette Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-11-15 2025-12-13
Vous débutez ou vous aimeriez découvrir de nouvelles saveurs?
Leçons de Pâtisserie Réinventons la gourmandise !
Envie de (re)découvrir la pâtisserie autrement ?
Participez à un atelier convivial où le plaisir rime avec équilibre !
Guidé(e) par Édeline RENE, pâtissière diplômée, vous apprendrez à créer des desserts savoureux et sains, en explorant des ingrédients alternatifs et des techniques simples à reproduire chez vous.
Une expérience gourmande pour éveiller votre créativité, vous faire plaisir et vous régaler sans culpabilité.
Tarif 12 € personne Paiement à la réservation
Réservation obligatoire 06 98 45 65 63
Un moment de partage, de douceur et de découverte vous attend. .
5 Rue de l’Ouillette Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 98 45 65 63
English :
Are you just starting out or would you like to discover new flavours?
German :
Sie sind Anfänger oder möchten neue Geschmacksrichtungen entdecken?
Italiano :
Siete alle prime armi o volete scoprire nuovi sapori?
Espanol :
¿Está empezando o quiere descubrir nuevos sabores?
