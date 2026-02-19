Leçons de Ténèbres Saint-Bohaire

Leçons de Ténèbres

11 Rue de l’Église Saint-Bohaire Loir-et-Cher

Début : 2026-03-22 17:00:00

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles. Leçons de Ténèbres avec Barbara Kusa, Marine Beelen au chant,

Vincent Grappy à l’orgue et clavecin et Fedderico Yacubsohn à la viole de gambe

Lors de la première édition du festival Orgue en Cisse en 2023, l’ensemble La Quinte Superflüe avait présenté les Trois Leçons de Ténèbres de Couperin. En 2026, il est proposé d’autres interprétations de ce genre liturgique du XVIIe siècle les Leçons de Ténèbres de deux compositeurs français, Marc-Antoine

Charpentier, célèbre compositeur français de l’époque baroque, et Jean-Baptiste Gouffet, moins connu, mais aussi emprunt d’une élégante complexité. Le programme sera enrichi de pièces instrumentales et de motets. 15 .

11 Rue de l’Église Saint-Bohaire 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire jeuxdorgue41@gmail.com

English :

Festillésime 41 is a scheme run by the Département which offers support and assistance to local authorities in organizing shows. Leçons de Ténèbres with Barbara Kusa, Marine Beelen on vocals,

Vincent Grappy on organ and harpsichord and Fedderico Yacubsohn on viola da gamba

