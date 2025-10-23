Leçons Impertinentes #Hors-Saison – par Zou : « Ivres d’Amour et d’eau fraîche » MAIF Social Club Paris

Leçons Impertinentes #Hors-Saison – par Zou : « Ivres d’Amour et d’eau fraîche » MAIF Social Club Paris jeudi 23 octobre 2025.

Zou est une pédagogue nomade qui enseigne à loisir des sujets essentiels au vivre-ensemble ? Parmi ses vastes connaissances, elle sait que les effets de l’alcool peuvent être procurés par une hormone de plaisir, l’ocytocine. Moins cher, moins toxique, tout aussi addictif, Zou explique tout sur ces nouvelles habitudes de vie à prendre !

Culturellement acceptée (voire valorisée), la « cuite du samedi soir » révèle souvent notre double maléfique qu’on tente d’étouffer le reste de la semaine. Mais est-il si maléfique ? Ne cherche-t-il pas lui aussi tout simplement un peu d’amour ? Reste à comprendre sa méthodologie de fin de soirée… Zou explique, décortique, analyse… et en profite pour prendre à partie, rebondir, resserrer les rangs, faire des sondages, montrer et démontrer nos évidences conditionnées.

Avec humour et interaction, Zou questionne nos habitudes, bouscule nos certitudes et nous fait réfléchir… tout en nous faisant participer. Et si, le temps d’un spectacle, vous preniez la place du pirate ?

À rebours de l’imagerie traditionnelle les présentant comme des équipages indisciplinés se livrant à la débauche, les pirates étaient d’abord des bandits démocrates et solidaires en lutte contre les injustices de la société. Reste qu’ils avaient très probablement un problème avec l’alcool…et s’ils avaient rencontré Zou ?

Du jeudi 23 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

samedi

de 16h00 à 18h00

vendredi

de 18h30 à 20h30

jeudi

de 19h30 à 21h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-25T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T19:30:00+02:00_2025-10-23T21:30:00+02:00;2025-10-24T18:30:00+02:00_2025-10-24T20:30:00+02:00;2025-10-25T16:00:00+02:00_2025-10-25T18:00:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/les-lecons-impertinentes-de-zou-ivres-damour-et-deau-fraiche/