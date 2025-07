L’écopâturage et histoire de la coulée verte Rue Victor Hugo Saint-Michel-Chef-Chef

L’écopâturage et histoire de la coulée verte

Rue Victor Hugo Coulée verte Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16 2025-07-30

Un rendez-vous pédagogique et bucolique à Saint-Michel-Chef-Chef !

Écopaturage et Coulée Verte une immersion dans l’histoire et la nature.

Ce sera l’occasion de parler écologie, de découvrir le métier de berger et les moutons et chèvres dont Patu’ Retz pend soin !

Au programme

un parcours présentant la Coulée Verte

présentation des animaux et leur environnement

A noter :

Réservation gratuite et obligatoire par SMS en laissant les noms et prénoms des participants



Rue Victor Hugo Coulée verte Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 22 89 52

English :

An educational and bucolic event at Saint-Michel-Chef-Chef!

German :

Ein pädagogisches und bukolisches Treffen in Saint-Michel-Chef-Chef!

Italiano :

Un evento educativo e bucolico a Saint-Michel-Chef-Chef!

Espanol :

¡Un evento educativo y bucólico en Saint-Michel-Chef-Chef!

