L’écopâturage et histoire de la coulée verte Coulée verte Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Saint-Michel-Chef-Chef

L’écopâturage et histoire de la coulée verte

Coulée verte 31 avenue Victor Hugo Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-11

Un rendez-vous pédagogique et bucolique à Saint-Michel-Chef-Chef !

Écopaturage et Coulée Verte une immersion dans l’histoire et la nature.

Ce sera l’occasion de parler écologie, de découvrir le métier de berger et les moutons et chèvres dont Patu’ Retz pend soin !

Au programme

un parcours présentant la Coulée Verte

présentation des animaux et leur environnement

A noter

Réservation gratuite et obligatoire par SMS en laissant les noms et prénoms des participants

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et aux herbes hautes



Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Coulée verte 31 avenue Victor Hugo Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 22 89 52

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English :

An educational and bucolic event at Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement L’écopâturage et histoire de la coulée verte Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic