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AGENDA · Saint-Michel-Chef-Chef

L’écopâturage et histoire de la coulée verte Coulée verte Saint-Michel-Chef-Chef

lundi 13 juillet 2026 · Coulée verte · Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Coulée verte
Adresse
31 avenue Victor Hugo
Ville
44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Michel-Chef-Chef

L’écopâturage et histoire de la coulée verte

Coulée verte 31 avenue Victor Hugo Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-11

Un rendez-vous pédagogique et bucolique à Saint-Michel-Chef-Chef !
Écopaturage et Coulée Verte une immersion dans l’histoire et la nature.

Ce sera l’occasion de parler écologie, de découvrir le métier de berger et les moutons et chèvres dont Patu’ Retz pend soin !

Au programme

un parcours présentant la Coulée Verte
présentation des animaux et leur environnement

 

 A noter  

Réservation gratuite et obligatoire par SMS en laissant les noms et prénoms des participants 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et aux herbes hautes
 

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef   .

Coulée verte 31 avenue Victor Hugo Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 22 89 52 

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English :

An educational and bucolic event at Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement L’écopâturage et histoire de la coulée verte Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic

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