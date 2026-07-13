L’écopâturage et histoire de la coulée verte Coulée verte Saint-Michel-Chef-Chef
lundi 13 juillet 2026 · Coulée verte · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Saint-Michel-Chef-Chef
L’écopâturage et histoire de la coulée verte
Coulée verte 31 avenue Victor Hugo Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-11
Un rendez-vous pédagogique et bucolique à Saint-Michel-Chef-Chef !
Écopaturage et Coulée Verte une immersion dans l’histoire et la nature.
Ce sera l’occasion de parler écologie, de découvrir le métier de berger et les moutons et chèvres dont Patu’ Retz pend soin !
Au programme
un parcours présentant la Coulée Verte
présentation des animaux et leur environnement
A noter
Réservation gratuite et obligatoire par SMS en laissant les noms et prénoms des participants
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et aux herbes hautes
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
Coulée verte 31 avenue Victor Hugo Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 22 89 52
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English :
An educational and bucolic event at Saint-Michel-Chef-Chef!
L’événement L’écopâturage et histoire de la coulée verte Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic
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