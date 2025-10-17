L’écorce des rêves Noyon

L’écorce des rêves Noyon vendredi 17 octobre 2025.

L’écorce des rêves

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Théâtre | Dès 7 ans | Compagnie Les Ailes de Clarence

Dans le grand bazar de sa chambre, Louise, 8 ans, peine à trouver le sommeil. Elle retrouve soudain une lettre écrite par son papa avant qu’il ne meurt. C’est alors que celui-ci apparaît dans sa chambre… Ensemble, ils évoquent les moments qu’ils n’ont pu partager et s’embarquent dans des aventures imaginaires voyages lointains, expériences inédites… Cette pièce musicale mêlant humour et profondeur, aborde avec délicatesse le deuil. La complicité du père et de sa fille transcende l’absence et emporte petits et grands dans une nuit magique. Une jolie histoire qui explore sensiblement le souvenir et l’amour.

Atelier de pratique théâtrale en lien avec ce spectacle à retrouver dans l’onglet « Ateliers en famille ».

Réservation https://billetterie.noyon.fr/ 6 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’écorce des rêves Noyon a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais