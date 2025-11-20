L’écorces des rêves Abbeville

L’écorces des rêves

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 14:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Il y a dans cette visite nocturne, de la tendresse et de la vérité et ce moment est d’une grâce bouleversante . Le Figaro

Le père de Louise est mort. Louise a 8 ans et vit seule avec sa maman. Mais Louise, espiègle et joyeuse, fait avec et ne s’en sort pas si mal. Pourtant, une nuit où Louise tarde à s’endormir, son père réapparaît… et discute avec elle. Elle lui confie son quotidien, ils évoquent toutes ces choses qu’ils auraient pu faire ensemble si le temps ne leur avait pas été compté. Eh bien qu’à cela ne tienne, puisque la nuit est longue et propice aux rêveries, ils vont entreprendre ensemble tous ces voyages, toutes ces expériences qu’ils n’ont pas eu le temps de faire.

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

There is tenderness and truth in this nocturnal visit, and this moment is overwhelmingly graceful . Le Figaro

Louise’s father has died. Louise is 8 years old and lives alone with her mother. But Louise, mischievous and cheerful, makes do and doesn’t do too badly. But one night, when Louise is slow to fall asleep, her father reappears? and chats with her. She tells him about her daily life, and they talk about all the things they could have done together if time hadn’t been short. Well, since the night is long and conducive to daydreams, they’re going to embark on all those journeys together, all those experiences they didn’t have time for.

German :

Es gibt in diesem nächtlichen Besuch, Zärtlichkeit und Wahrheit und dieser Moment ist von einer überwältigenden Anmut . Der Figaro

Der Vater von Louise ist gestorben. Louise ist acht Jahre alt und lebt allein mit ihrer Mutter. Aber die verspielte und fröhliche Louise kommt damit klar und macht sich nicht so schlecht. Doch eines Nachts, als Louise nicht einschlafen kann, taucht ihr Vater wieder auf und unterhält sich mit ihr. Sie erzählt ihm von ihrem Alltag und sie reden über all die Dinge, die sie gemeinsam hätten tun können, wenn die Zeit nicht so knapp gewesen wäre. Die Nacht ist lang und lädt zum Träumen ein, und so machen sie sich gemeinsam auf die Reise, um all die Dinge zu erleben, für die sie keine Zeit hatten.

Italiano :

C’è tenerezza e verità in questa visita notturna, e il momento è di una grazia travolgente . Le Figaro

Il padre di Louise è morto. Louise ha 8 anni e vive da sola con la madre. Ma Louise, birichina e allegra, si arrangia e non se la cava male. Ma una sera, quando Louise è riluttante ad andare a dormire, suo padre riappare e le parla. Lei gli racconta la sua vita quotidiana e parlano di tutte le cose che avrebbero potuto fare insieme se non avessero avuto tanto tempo a disposizione. Ebbene, poiché la notte è lunga e favorisce i sogni a occhi aperti, intraprenderanno insieme tutti quei viaggi, tutte quelle esperienze che non hanno avuto il tempo di fare.

Espanol :

Hay ternura y verdad en esta visita nocturna, y el momento es de una gracia sobrecogedora . Le Figaro

El padre de Louise ha muerto. Louise tiene 8 años y vive sola con su madre. Pero Louise, traviesa y alegre, se las arregla y no le va nada mal. Pero una noche, cuando Louise se resiste a irse a dormir, su padre reaparece… y habla con ella. Ella le cuenta su vida cotidiana y hablan de todas las cosas que podrían haber hecho juntos si no hubieran tenido tanto tiempo libre. Pues bien, como la noche es larga y propicia a las ensoñaciones, van a emprender juntos todos esos viajes, todas esas experiencias que no han tenido tiempo de hacer.

