L’écoute coeur Médiathèque Louise Michel Allonnes samedi 29 novembre 2025.

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29 2026-03-14 2026-06-06

Un moment de découverte et de partage en compagnie de David, le discothécaire. Ce dernier vous propose de découvrir de nouvelles acquisitions, des coups de cœur et des disques fétiches de tous styles musicaux. .

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

A moment of discovery and sharing in the company of David, the disc librarian

German :

Ein Moment der Entdeckung und des Austauschs in Begleitung von David, dem Diskothekar

Italiano :

Un momento di scoperta e condivisione in compagnia di David, il bibliotecario del disco

Espanol :

Un momento de descubrimiento y de compartir en compañía de David, el bibliotecario del disco

