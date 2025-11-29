L’écoute coeur Médiathèque Louise Michel Allonnes
L’écoute coeur Médiathèque Louise Michel Allonnes samedi 29 novembre 2025.
L’écoute coeur
Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2026-03-14 2026-06-06
Un moment de découverte et de partage en compagnie de David, le discothécaire
Un moment de découverte et de partage en compagnie de David, le discothécaire. Ce dernier vous propose de découvrir de nouvelles acquisitions, des coups de cœur et des disques fétiches de tous styles musicaux. .
Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07
English :
A moment of discovery and sharing in the company of David, the disc librarian
German :
Ein Moment der Entdeckung und des Austauschs in Begleitung von David, dem Diskothekar
Italiano :
Un momento di scoperta e condivisione in compagnia di David, il bibliotecario del disco
Espanol :
Un momento de descubrimiento y de compartir en compañía de David, el bibliotecario del disco
L’événement L’écoute coeur Allonnes a été mis à jour le 2025-09-11 par CDT72