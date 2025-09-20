L’ECPAD ouvre ses portes Fort d’Ivry Ivry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) ouvre ses portes pour une découverte de ses missions et de son patrimoine.

Au programme de cette édition :

Visites accompagnées d’environ 2 heures au cours de laquelle les visiteurs découvriront, en compagnie de nos experts, l’histoire du fort d’Ivry et la présentation des métiers de l’ECPAD.

Ils assisteront également à des démonstrations et des ateliers en lien avec le métier de soldat de l’image et participeront à un quiz lié à l’école des métiers de l’image (EMI).

Enfin, une visite des casemates du fort où sont conservées les exceptionnelles collections d’archives audiovisuelles et photographiques du ministère des armées (15 millions de photos et 94 000 heures de films) achèvera ce parcours.

Au terme de cette visite accompagnée, les visiteurs pourront accéder librement à l’exposition photo Libérer les villes, visionner des films issus des fonds de l’établissement et accéder à la médiathèque de l’ECPAD où des documentalistes présenteront les archives qui y sont conservées.

Projection du documentaire long format Grand Large, haute tension en salle cinéma

Pour cette édition 2024, l’ECPAD propose des créneaux de visites adaptés pour les enfants et leurs parents, avec des activités dédiées, les samedi 21 et dimanche 22 à 15h.

Inscription obligatoire

Fort d'Ivry 2-8 route du Fort 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Monmousseau – Vérollot Val-de-Marne Île-de-France http://www.ecpad.fr En compagnie des experts de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), les visiteurs découvriront les casemates du fort où sont conservées les exceptionnelles collections d'archives Le Fort d'Ivry est une zone militaire entraînant des conditions de sécurité renforcées : il est demandé d'arriver 15 minutes avant le début de la visite. Se munir d'une pièce d'identité (CNI, passeport). Les visiteurs ne peuvent déambuler librement dans le Fort et devront suivre la visite accompagnée.Visite recommandée aux enfants à partir de 6 ans.

© ECPAD