L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : GREASE – Le Grand Rex – Salle Infinite Paris

L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : GREASE Début : 2025-12-20 à 20:30. Tarif : – euros.

BUBBLING BULB présente : L’ECRAN POP CINÉMA-KARAOKÉ : GREASE? L’Ecran Pop est le 1er Cinéma Karaoké en France. Ici, ces œuvres incontournables du cinéma musical s’affichent sur grand écran en version karaoké, dans une ambiance survoltée ! Chaque séance est accompagnée de nombreuses animations pour s’immerger dans l’ambiance du film et vivre un moment libérateur, joyeux et follement drôle aux côtés de centaines d’autres fans.Billets pour L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : Grease à Paris1 personne par ticket – Placement libreÉvénement en salle premium INFINITECe qui t’attend?Redécouvre le film GREASE et participe à un karaoké géant avec les paroles des chansons cultes qui défilent sur l’écran.?Spectacle : Avant le film, le rideau s’ouvre sur toute la salle ! Comédien pour enflammer l’ambiance et jeux participatifs : une expérience inédite à vivre entre fans.?Déguisement : Plonge dans l’univers de ton film culte ! Viens en tenue 50’s, incarne ton personnage préféré et participe au concours de costume pour tenter de gagner des cadeaux et être élu star de la soirée. InfosDate : Samedi 20 décembre 2025Heure : 20h30 (ouverture des portes à 20h00)Lieu : Le Grand Rex, Boulevard Poissonnière, Paris, FranceVersion du film : VOST KaraokéÂge requis : ouvert à tous? Durée : 2h20 environ? Accessibilité : accès PMR malheureusement indisponible ? Consulte la FAQ de l’expérience iciLes avantages de la salle INFINITE?Ambiance aux couleurs pop.?Sièges en cuir inclinables pour un confort optimal.?Son Dolby Atmos et écran Real-D Ultimate pour une expérience immersive.?Possibilité de trinquer pendant la séance avec le bar dans la salle.Déroulé de la soirée?20h00 : Ouverture des portes?20h30 : Début du spectacle?21h00 : Début de la projection?22h50 : Fin de la projectionDescriptionL’Ecran Pop Cinéma-Karaoké t’emmène à Rydell High School à la rencontre des T.Birds et des Pink Ladies pour 2h30 de fun ! Redécouvre GREASE et prouve tes talents de chanteur avec un karaoké des chansons cultes du film. Inutile de connaître les paroles, elles défilent sur l’écran lors de la diffusion du film ! Un seul mot d’ordre : emporte ta bonne humeur et toute ton énergie pour participer à cette expérience festive et amusante. Prépare-toi car le Rock’N’Roll Is Here To Stay ! Prends tes billets pour L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : GreaseDepuis sa création en 2017, L’Ecran Pop crée des expériences inédites, festives et participatives pour réunir les fans de Pop Culture et Comédies Musicales. Au programme pour faire le plein de fun : CINÉMA KARAOKÉ une soirée de folie dans l’univers de tes films musicaux favoris (partout en france) DANCE PARTY apprend les chorégraphies des plus grandes comédies musicales (à Paris, Théâtre Mogador)IDOL (nouveau) dès février 2026 retourne à l’époque des tubes iconiques et des posters dans ta chambre (à Paris, La Bellevilloise)

Le Grand Rex – Salle Infinite 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75