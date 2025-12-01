L’ECRAN POP CINEMA-KARAOKE : GREASE – UGC CINE CITE – LILLE Lille

lundi 1 décembre 2025.

Début : 2025-12-01 à 20:00. Tarif : – euros.

TAL TICKET PRÉSENTE : L’ECRAN POP CINÉMA-KARAOKÉ : GREASEL’Ecran Pop est le 1er Cinéma Karaoké en France. Ici, ces œuvres incontournables du cinéma musical s’affichent sur grand écran en version karaoké, dans une ambiance survoltée ! Chaque séance est accompagnée de nombreuses animations pour s’immerger dans l’ambiance du film et vivre un moment libérateur, joyeux et follement drôle aux côtés de centaines d’autres fans.Ce qui t’attendRedécouvre le film GREASE et participe à un karaoké géant avec les paroles des chansons cultes qui défilent sur l’écran.Film en VOST (scènes en anglais sous-titrées en français et numéros musicaux en anglais sous-titrés karaoké)Spectacle : Avant le film, le rideau s’ouvre sur toute la salle ! Comédien pour enflammer l’ambiance et jeux participatifs : une expérience inédite à vivre entre fans.Déguisement : Plonge dans l’univers de ton film culte ! Viens en tenue 50’s, incarne ton personnage préféré et participe au concours de costume pour tenter de gagner des cadeaux et être élu star de la soirée. Déroulé de la soirée19h30 : Ouverture des portes20h00 : Début du spectacle20h30 : Début de la projection22h20 : Fin de la projectionL’Ecran Pop Cinéma-Karaoké t’emmène à Rydell High School à la rencontre des T.Birds et des Pink Ladies pour 2h30 de fun ! Redécouvre GREASE et prouve tes talents de chanteur avec un karaoké des chansons cultes du film. Inutile de connaître les paroles, elles défilent sur l’écran lors de la diffusion du film ! Un seul mot d’ordre : emporte ta bonne humeur et toute ton énergie pour participer à cette expérience festive et amusante. Prépare-toi car le Rock’N’Roll Is Here To Stay ! Prends tes billets pour L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : GreaseDepuis sa création en 2017, L’Ecran Pop crée des expériences inédites, festives et participatives pour réunir les fans de Pop Culture et Comédies Musicales. Au programme pour faire le plein de fun : CINÉMA KARAOKÉ une soirée de folie dans l’univers de tes films musicaux favoris (partout en france) DANCE PARTY apprend les chorégraphies des plus grandes comédies musicales (à Paris, Théâtre Mogador)IDOL (nouveau) dès février 2026 retourne à l’époque des tubes iconiques et des posters dans ta chambre (à Paris, La Bellevilloise)

UGC CINE CITE – LILLE 40 Rue de Bethune 59000 Lille 59