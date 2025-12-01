L’écran Pop : un cinéma karaoké Le Grand Rex Paris

L’écran Pop : un cinéma karaoké Le Grand Rex Paris vendredi 19 décembre 2025.

Pendant la séance, lâchez prise, chantez, dansez et si le coeur vous en dit, venez déguisé dans la peau de vos personnages préférés.

Au programme de cet événement spécial en grande salle du Grand Rex

We Will Rock You, voici la promesse que nous vous faisons. Une soirée Kind of Magic qui vous emporte aux rythmes des musiques emblématiques de Queen et de son iconique leader Freddie Mercury.

Au programme de cet événement en salle 3 du Grand Rex

● Goodie Bag : une pochette pleine de surprises remise à chaque spectateur pour participer durant la séance.

● Spectacle : notre Maître de Cérémonie pour faire monter la température et vous faire gagner plein de cadeaux.

● Concours de costume : un concours de costume pour enfiler votre plus belle tenue de rock star

● Karaoké : les paroles des chansons sur l’écran pendant le film pour chanter sans s’arrêter !

Déroulé de l’événement

● 20h00 : Ouverture des portes

● 20h30 : Pré-Show L’Ecran Pop Bohemian Rhapsody

● 21h00 : Bohemian Rhapsody en VOST karaoké

● 23:15 : Fin

Bienvenue dans l’univers de ce film d’animation culte. (Re)découvrez BOHEMIAN RHAPSODY sur grand écran en version karaoké, dans une ambiance survoltée ! Spectacle, goodies et karaoké vous attendent pour une expérience inédite.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant

25 euros

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-19T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-20T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-19T20:30:00+02:00_2025-12-19T23:00:00+02:00

Le Grand Rex 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris

https://www.legrandrex.com/cinema/4313#seances