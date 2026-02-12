L’écriture de la tendresse dans les lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan Château de Grignan Grignan
L’écriture de la tendresse dans les lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan
Dans le cadre de l’Année Sévigné.
Par Cécile Lignereux.
Conférence suivie d’un temps d’échange
Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
English :
As part of the Sévigné Year.
–
By Cécile Lignereux.
Lecture followed by a Q&A session.
