L’écriture des Grands : Atelier de Paléographie Service historique de la Défense Vincennes

L’écriture des Grands : Atelier de Paléographie Service historique de la Défense Vincennes samedi 20 septembre 2025.

L’écriture des Grands : Atelier de Paléographie 20 et 21 septembre Service historique de la Défense Val-de-Marne

Inscription sur place. Atelier réservé pour 15 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Venez vous initier à la paléographie en vous amusant ! Louis XIV, Vauban, Napoléon, de Gaulle… Autant de grands personnages familiers de notre histoire. A partir d’une sélection de documents originaux issus de ses collections, le Service historique de la Défense vous propose de (re)découvrir ces personnages en leur for intérieur, en venant tenter de déchiffrer les écrits qu’ils nous ont laissé. Arriverez-vous à reconnaître leur écriture ? Lequel parlait le mieux ? Autant d’anecdotes que vous pourrez découvrir en venant apprendre à lire ces textes !

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr Service d’archives, bibliothèque, symbolique militaire, enseignement et recherche du Ministère des Armées

Journées européennes du patrimoine 2025

Service historique de La Défense