L’écriture édifiante de George Sand

Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Cent cinquante ans après sa disparition, George Sand continue de fasciner. Si ses romans champêtres sont les plus connus, ce sont ses écrits plus confidentiels qui révèlent toute la portée de son œuvre.

Au cours de cette conférence, Emma-Joëlle Laflute autrice et artiste conceptuelle, explore la manière dont George Sand interroge le sens de l’existence, notamment à travers sa pensée Beaucoup d’êtres humains vivent sans se rendre un compte sérieux de leur existence… . .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

One hundred and fifty years after her death, George Sand continues to fascinate. If her country novels are the best known, it’s her more confidential writings that reveal the full scope of her work.

L’événement L’écriture édifiante de George Sand Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme