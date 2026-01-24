L’écriture inclusive, un petit point qui fait débat Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 11 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Cette rencontre-débat animée par l’Imprimerie nocturne propose d’échanger sur le thème de l’écriture inclusive, ses enjeux, ses contradictions, son utilisation en expression écrite et orale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T18:30:00.000+01:00

1

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

