L’écriture inclusive, un petit point qui fait débat, Bibliothèque Bellangerais, Rennes
L’écriture inclusive, un petit point qui fait débat, Bibliothèque Bellangerais, Rennes mercredi 11 mars 2026.
L’écriture inclusive, un petit point qui fait débat Mercredi 11 mars, 17h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T17:00:00+01:00 – 2026-03-11T18:30:00+01:00
Fin : 2026-03-11T17:00:00+01:00 – 2026-03-11T18:30:00+01:00
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 40 »}]
Cette rencontre-débat animée par l’Imprimerie nocturne propose d’échanger sur le thème de l’écriture inclusive, ses enjeux, ses contradictions, son utilisation en expression écrite et orale. rencontre débat