L’écriture inclusive, un petit point qui fait débat, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

L’écriture inclusive, un petit point qui fait débat Mercredi 11 mars, 17h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T17:00:00+01:00 – 2026-03-11T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T17:00:00+01:00 – 2026-03-11T18:30:00+01:00

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 40 »}]

Cette rencontre-débat animée par l’Imprimerie nocturne propose d’échanger sur le thème de l’écriture inclusive, ses enjeux, ses contradictions, son utilisation en expression écrite et orale. rencontre débat